Calcio: Milan, Kalulu operato al tendine del retto femorale sinistro, stop di 4 mesi

Milano, 2 nov. – (Adnkronos) – Il difensore del Milan Pierre Kalulu resterà fuori dai campi di gioco per circa 4 mesi. Il 23enne francese si è sottoposto “a un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni”. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato sul proprio sito ufficiale.