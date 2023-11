Calcio: Marotta, ‘Juve-Inter? E’ una partita che affronteremo con calma’

StrettoWeb

Milano, 13 nov. – (Adnkronos) – Juventus-Inter è “una partita di campionato che affronteremo con calma. Questo è il bello del campionato, dell’incertezza che c’è. Con calma affronteremo tutto”. Così l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine di una lezione agli studenti della Bicocca a Milano, in merito al big match di domenica 26 novembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. “Siamo in una fase interlocutoria ma diciamo che la squadra e l’allenatore stanno rispondendo bene. Inzaghi è molto bravo, sa gestire molto bene le partite. Anche quelle come ieri che sono difficili da sbloccare: emerge la compattezza, il sacrificio e la voglia di arrivare”, aggiunge l’ex ad della Juventus.