Calcio: Malagò, ?Nazionale? Buon risultato, ma con Italia mai cose semplici?

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – ?Nazionale qualificata ad Euro 2024? Risultato molto buono in una partita non semplice. La squadra non mi è dispiaciuta, ma con l?Italia le cose facili non ci sono mai state?. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, in conferenza post Giunta, sul pareggio della Nazionale italiana contro l?Ucraina che è valso la qualificazione agli Europei di Germania 2024. ?Il rigore alla fine? Io non posso dire che non c?era il rigore, ma non mi sento neanche di dire che non c?era?, conclude Malagò.