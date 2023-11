Calcio: Malagò, ‘decreto crescita? Il Coni sta dalla parte dello sport’

StrettoWeb

Milano, 28 nov. – (Adnkronos) – “Decreto Crescita? Il Coni sta dalla parte dello sport. Sembra evidente che tutto quello che si può fare per sostenere e aiutare l’industria dello sport a livello normativo è apprezzato”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento “RCS Sport Industry Talk” a Milano. “E’ la mia opinione, dalla parte del legislatore è giusto che si facciano alcune considerazioni -sottolinea Malagò- Basta mettere qualche parametro per una maggiore competitività dei nostri sport. Noi abbiamo bisogno di uscire da quel momento politico in cui la demagogia ha prevalso sulle logiche del sistema, come ad esempio sul tema delle scommesse, è stata una scelta scellerata”.