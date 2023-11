Calcio: Inzaghi, ‘infortunio Pavard unica nota stonata, abbiamo fatto una partita bellissima’

StrettoWeb

Bergamo, 4 nov. – (Adnkronos) – “Pavard? Bisognerà aspettare un attimo, è l’unica nota negativa della serata, nello scontro con Lookman la rotula è uscita e poi rientrata. Il ragazzo è tranquillo, i dottori com’è giusto si prendono del tempo in questi casi, però a parere mio lo perderemo per un po’ di tempo”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-1 sull’Atalanta a Bergamo, un successo guastato dall’infortunio al ginocchio di Benjamin Pavard, che ha comunque esultato con i compagni.

“Sono immagini che ad un allenatore fanno piacere. Oggi sapevamo fosse una partita difficile ma i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo tenuto benissimo il campo, l’Atalanta ci ha messo pressione nei primi 20 minuti ma poi siamo saliti in cattedra -aggiunge l’ex tecnico della Lazio-. Dopo il 2-0 eravamo in controllo, peccato per il gol subito che li ha riportati in gara. Ma abbiamo fatto una bellissima partita contro un avversario che in casa non aveva preso gol”.