Calcio femminile, la JSL Women rispetta i pronostici sul campo della Sport Palermo

Le formazioni della Junior Sport Lab impegnate nel campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile continuano un virtuoso cammino. Nella 4ª giornata, penultima d’andata della regular season, la JSL Women allenata da Marco Palmeri si è imposta per 10-1 in casa della Sport Palermo grazie ai gol messi a segno da Karima Nigito, autrice di una pregevole tripletta, Denise Merlino, Maria Rita Bertè, entrambe due volte a bersaglio, Francesca Amante, Erika Carollo e Ylenia Salerno. Successo già ipotecato nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 4-0, poi, dopo l’intervallo, le neroverdi hanno impinguato il bottino. Da segnalare, gli esordi nella squadra maggiore delle giovanissime Sofia Catanzaro e Ilary Muschio.

Nel girone B, la JSL Girls è stata battuta (4-2) in trasferta dalla Cr Scicli. Per la compagine guidata in panchina da Alessio Giuffrè centri di Ylenia Cicirello e Chiara Venuto. Al di là della sconfitta, la prova è stata positiva, in perfetta linea con il progetto di crescita del vivaio portato avanti dal club presieduto da Francesco Caruso.

Risultati

Girone A: Marsala-Vigor Montelepre 5-2; Palermo-Giovanile Rocca 1-1; Sport Palermo-JSL Women 1-10.

Classifica: Palermo* 8; JSL Women e Marsala 7; Giovanile Rocca 5; Vigor Montelepre 3; Sport Palermo 0. Prossimo turno: JSL Women-Marsala; Vigor Montelepre-Palermo; Giovanile Rocca-Sport Palermo.

Girone B: Cr Scicli-JSL Girls 4-2; Vittoria Fc-SSD Unime 1-7; Siracusa-Alpha Sport San Gregorio 8-0.

Classifica: Siracusa 12; SSD Unime, Cr Scicli e JSL Girls* 6; Vittoria Fc e Alpha San Gregorio 0. Prossimo turno: JSL Girls-Siracusa; SSD Unime-Cr Scicli; Alpha Sport San Gregorio-Vittoria Fc. *squadre f.c.