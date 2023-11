Calcio: D’Aversa, ‘siamo stati ingenui, se sbagli contro Dybala e Lukaku ti castigano’

StrettoWeb

Roma, 5 nov. – (Adnkronos) – “Siamo stati fortunati nel primo tempo dove Falcone è stato bravo a parare il rigore, ha fatto meglio la Roma poi piano piano abbiamo letto bene la partita facendo bene nella ripresa. Quando si gioca in Serie A però quando devi raddoppiare devi raddoppiare e non devi mollare la presa negli ultimi minuti. Non siamo stati neanche maliziosi per portare a casa il pareggio perché abbiamo cercato di vincerla. Sono errori che costano cari”. Così l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa dopo la sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Roma, maturata nel recupero.

“Sui gol subiti abbiamo commesso delle ingenuità visto che eravamo con tre centrali e abbiamo lasciato un giocatore libero a colpire di testa. Quando commetti degli errori contro Lukaku e Dybala purtroppo ti castigano. Deve rimanere la rabbia e la delusione di fine partita e metterla in campo contro il Milan, bisognerebbe cancellare gli ultimi minuti e lavoreremo per migliorare tanti aspetti”.