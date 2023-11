StrettoWeb

Napoli, 8 nov. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Napoli e Union Berlino, in un match della quarta giornata del gruppo C di Champions League, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Al vantaggio azzurro con Politano al 39′ risponde Fofana al 52′. Alle 21 in campo Real Madrid e Sporting Braga. Nella classifica del girone Real in testa con 9 punti, segue il Napoli a 7, il Braga a 3 e l’Union con un punto.