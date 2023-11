Calcio: Champions, Feyenoord ko 1-3 con l’Atletico che si qualifica agli ottavi con la Lazio**

StrettoWeb

Rotterdam, 28 nov. (Adnkronos) – L’Atletico Madrid si impone in trasferta 3-1 contro il Feyenoord a Rotterdam, nella quinta giornata del gruppo E di Champions League e si qualifica agli ottavi di finale. Un successo che oltre a qualificare gli spagnoli agli ottavi di finale con una giornata di anticipo regala il pass anche alla Lazio. Da definire chi chiuderà in testa al gruppo, con la squadra di Simeone ora a 11 punti e quella di Sarri a 10. L’Atletico è andato a vincere in Olanda grazie all’autogol di Geertruida al 14′, alla rete di Hermoso al 57′ e di Giménez all’81’. Olandesi in gol con Wieffer al 77′.