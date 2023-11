Calcio: Champions, Barcellona supera 2-1 il Porto e va agli ottavi, City supera il Lipsia 3-2

StrettoWeb

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – Il Barcellona si impone sul Porto 2-1 in una gara della quinta giornata del gruppo H di Champions League. Portoghesi in vantaggio con Pepè al 30′, ma blaugrana che trovano subito il pari con Joao Cancelo al 32′ e chiudono la sfida con João Félix al 57′. Con questo successo il Barcellona si qualifica agli ottavi di finale, con 12 punti, mentre il Porto resta a 9 punti e si giocherà il passaggio con lo Shakhtar Donetsk che sale a 9 grazie al successo per 1-0 sull’Aversa.

Nel Gruppo G qualificato da primo a punteggio pieno il Manchester City di Pep Guardiola che si impone 3-2 sul Lipsia e sale a 15 punti, mentre i tedeschi restano a 9 ma sono già qualificati. Il City va sotto 2-0 con la doppietta di Openda ma poi recupera grazie ai gol di Haaland al 54′, Foden al 70′ e Alvarez all’87’. Nell’altra sfida lo Young Boys si impone 2-0 sulla Stella Rossa. nel gruppo F del Milan termina 1-1 tra Psg e Newcastle con i gol di Isak al 24′ per gli inglesi e il pareggio di Mbappé al 98′ su calcio di rigore.