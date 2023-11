Calcio a 5, la Futura Under 19 pareggia per 9-9 contro Soverato

StrettoWeb

Termina 9-9 la sfida del campionato Under 19 tra Polisportiva Futura e Soverato. Gara complicata per i giallo-blu di Mister De Stefano che centrano un nuovo risultato utile ma non riescono a cavalcare l’onda strabiliante di vittorie consecutive. 4-5 nel primo tempo a favore degli ospiti. Il pari, arriverà, rocambolesco, a favore dei giallo-blu, nelle battute finali.

Dopo il 4 a 1 iniziale a favore degli ospiti, è arrivata la rimonta. Questa la sequenza dei gol targati Futura: Gattuso,Alessandro Squillaci, Laurendi, Mallamaci, ancora Laurendi, Labate con due gol consecutivi e la doppietta finale di Gatto.