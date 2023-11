Calcio a 5 femminile: Bitonto troppo forte, la T&T Royal Lamezia perde 7-0

StrettoWeb

Si sapeva già alla vigilia che l’impegno sarebbe arduo e così è stato per la T&T Royal Lamezia, che torna da Bitonto con un sonoro 7-0 che non lascia spazio a commenti. Così il commento alla sfida da parte dell’ufficio stampa del club: “Dopo 10 secondi le lametine potrebbero portarsi in vantaggio ma prima Getulio a tu per tu con il portiere e poi Aliotta al centro dell’area non concretizzano. La reazione delle padrone di casa è bruciante, dopo solo 7 minuti si era sul 3-0 grazie alle reti di Lucileia, autentica mattatrice della serata con quattro gol, Marcolan e Mansueto”.

“Nel mezzo la Royal è sfortunata con Jokisalo che su assist di Ferreira coglie in pieno la traversa. Un rigore sempre di Lucileia al 13’ chiude il primo tempo. Nella ripresa è ancora la pivot brasiliana a siglare il pokerissimo. La partita si affievolisce. A tre minuti dalla fine Pernazza sigla il 6-0 e dopo un giro di lancette è ancora Lucileia a chiudere il match. Leggendo il risultato sembra che ci sia stata una sola squadra in campo, ma la Royal ha creato le sue occasioni, con un po’ di cattiveria in più il risultato sarebbe stato se non altro meno pesante. Ma bisogna già pensare al prossimo impegno di domenica 26 novembre in casa con il Vip C5”.