Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia batte il Messina Futsal per 7-4

“In una serata incandescente al PalaSparti di Lamezia Terme, l’Ecosistem Lamezia Soccer ha conquistato una vittoria strepitosa contro il Messina Futsal, con un incredibile punteggio di 7-4. Gli Orange lametini hanno saputo dominare l’intera partita, mostrando un gioco sorprendente e una determinazione senza pari, conquistando così la 7a giornata del campionato di Serie A2 di Futsal”. Così si legge nella nota del club lametino, che racconta la cronaca della partita. “Una serata che si è anche contraddistinta anche per i messaggi importanti: Lamezia e Messina sono scesi in campo con un segno rosso sul viso per ribadire il nostro “No” alla violenza sulle donne. Un abbraccio fra i vari club: un piccolo gesto per un grande messaggio”.

“Tornando al match, fin dalle prime battute l’Ecosistem Lamezia Soccer ha preso in mano le redini dell’incontro, dimostrando un controllo straordinario del pallone e una precisione nelle azioni degna di nota. L’abilità dei lametini nel costruire azioni d’attacco incisive ha messo in difficoltà la difesa avversaria fin dall’inizio. Il Messina Futsal ha opposto una resistenza coriacea, tentando di contrastare l’impeto degli Orange lametini, ma la determinazione di questi ultimi è stata semplicemente inarrestabile. La squadra ospite ha lottato con tenacia per rimanere in gioco, ma l’imponente manovra offensiva dell’Ecosistem Lamezia ha continuato a metterli sotto pressione per tutta la durata dell’incontro”.

“Il pubblico presente ha vissuto un’esperienza straordinaria, incitando costantemente la propria squadra e creando un’atmosfera elettrizzante che ha ulteriormente spronato gli atleti lametini. Tra gol spettacolari, azioni di classe e una compattezza difensiva impeccabile, l’Ecosistem Lamezia Soccer ha saputo concludere l’incontro con un trionfo indiscutibile. I giocatori hanno dimostrato una straordinaria coesione di squadra e una volontà di ferro, lasciando il segno non solo sul campo, ma anche nei cuori dei tifosi. Una vittoria che, oltre a confermare il talento e la forza dell’Ecosistem Lamezia Soccer, rappresenta un importante passo avanti nella stagione, per un’inversione di tendenza dai match precedenti. Con questo trionfo, gli Orange lametini dimostrano ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare, lasciando tutti i rivali con il fiato sospeso e i sostenitori in delirio per una serata di sport indimenticabile”.

Il tabellino

LAMEZIA: Rotella, Pulerà, Caffarelli, Giampà, Savio, Patamia, Mantuano, Gagliardi, Murone, Ecelestini, Sperlì, Gigliotti, Tubau..

Allenatore: Mr. Bebo Carrozza.

MESSINA: Irrera Costa, Morabito, Cucinotta, Mandini, Costa, Coppolino, Mendez, Garcìa, Piccolo, Cavò, Fichera, Barbagallo.

All.: Battiano.

Marcatori: Gagliardi (L), Ecelestini (L), Garcìa (M), Ecelestini (L). Piccolo (M), Gagliardi (L), Garcìa (M), Tubau x2 (L), Mendez (M), Patamia (L).