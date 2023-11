Calcio, 2ª Categoria: il Siderno ritrova i 3 punti e batte la Sangiorgese

StrettoWeb

Nella 6ª giornata valevole per il campionato di Seconda Categoria Girone E, i ragazzi del Siderno ritornano alla vittoria in casa contro la Sangiorgese, grazie ad una vittoria di misura. Così il racconto del match da parte dell’ufficio stampa del Siderno. “Una vittoria che sembrava impossibile, ma nonostante le numerose assenze ed infortuni è arrivata al 41′ della ripresa grazie alla rete di Antonio Commisso dalla distanza, il tutto nasce da un recupero palla ed assist del giovane Sgotto all’esordio subentrato all’infortunio Albanese uscito in via precauzionale”.

“Da segnalare nella prima frazione numerosi tentativi dei padroni di casa con Carabetta, Stefano, Commisso ed Albanese non andati a buon fine, la più clamorosa è un tiro su un rimpallato degli avversari, il pallone sbatte sul palo incredibilmente. Nel secondo tempo sono numerose le occasioni da gol sprecate dai padroni di casa oggi con indosso la seconda divisa di colore arancio. Le più clamorose al 15′ st sugli sviluppi di calcio piazzato di Stefano respinto dal portiere prova il tap-in vincente sotto porta Carabetta ma non trova la rete. Al 30′ st alta occasione questa volta con Fonte in area ma la palla sembra non dover entrare. Ma come già detto la gara di sblocca al 41′ st grazie al gol di Antonio Commisso. Per il ospiti da segnalare solo un doppio tentativo al 7′ st bloccato da Gullaci ed al 17′ st in entrambi i casi con Chirubino. Dopo 5 Min di recupero ed oltre di sofferenza, sfiora addirittura al 51′ con Fonte il raddoppio, ma il risultato termina 1-0 per il Città di Siderno”.

“Vittoria che fa tornare momentaneamente in testa alla classifica con 13 punti assieme al Rizziconi ed allo Sport Palmi che però ha una gara da recuperare. Appuntamento dunque alla prossima giornata, ancora match casalingo questa volta però sarà sabato 2 Dicembre alle ore 14.30 nel derby contro il Mammola, vi aspettiamo numerosi a sostenere i colori biancoazzurri”.

Città di Siderno – Sangiorgese 1-0, il tabellino

Marcatori: 41′ st A. Commisso.

Arbitro: A. Fiore di Reggio Calabria.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Raso A., 3. Albanese, 4. Costa G. (C), 24. Riccio, 6. Caruso V., 7. Stefano, 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Commisso A , 11. Fonte. A disp: 12. Scruci, 13. Filippone, 14. Terrioti, 15. Archinà, 16. Sgotto. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Sangiorgese: 1. Calcopietro, 2. Moro, 3. Morabito, 4. Albanese, 5. Gentile, 6. Furfaro C. (C), 7. Ouattara, 16. Fazari Adr., 9. Chirubino, 13. Condo’, 11. Zuccala’ A disp: 12. Muscatello, 14. Cordi’, 15. Fazari R. , 10. Furfaro A. , 17. Cacciatore, Raso D., 18. Fazari Ant., 20. Policaro, 24. Puntieri. All. V. Raso.