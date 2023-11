Calcio, 2ª Categoria: il Reggio Gallina sbanca Siderno

StrettoWeb

La ASD Città di Siderno viene fermata in casa dal Reggio Gallina che riesce a spuntarla di misura. Questo il racconto dell’ufficio stampa della società jonica. “La prima frazione un po’ sottotono rispetto alle altre volte (vedi anche qualche defezione) per la formazione del duo Costa-Raso che dopo nemmeno 30 minuti deve fare ameno di Barranca al suo posto entra Valerio Caruso, poi nel finale sfiora il vantaggio con i Fratelli Pasqualino e con Antonio Carabetta, ma è dopo l’ennesimo calcio d’angolo il direttore di gara ad espellere capitan Costa per somma di ammonizione nel giro di un minuto che ha dell’incredibile) e non abbiamo citato il metro di giusto ed i cartelli estratti in precedenza (che continuerà nella ripresa), fatto sta che il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0”.

“Nella ripresa nonostante l’inferiorità numeriche il Città di Siderno sembra essere entrato in campo con la mentalità giusta, ma ciò nonostante al 3′ st sono gli ospiti a passare in vantaggio con Keita su un rigore molto dubbio concesso dal direttore di gara. Nonostante lo svantaggio il Siderno crea diverse occasioni ma non trova il pari. Al 12′ st poi il Gallina si porta addirittura sul 2-0 grazie ad una ripartenza sulla quale l’estremo difensore di casa Gullaci sbaglia l’uscita ed inciampa, Paviglianiti a porta vuota poi trova la rete. Serie di cambi da entrambe le parti, nel Siderno entrano Fonte per Archinà e poi Albanese per Stefano e sul finale al posto di un Antonio Commisso stremato (che però realizza al 20′ st su calcio di rigore il gol che accorcia le distanze) entra Luca Figliomeni, ne recupero il Siderno sfiora il pari prima con Fonte e poi con Carabetta, ma il risultato non cambia è termina 2-1 a favore degli ospiti”.

“Da sottolineare nonostante la sconfitta la presenza di 45 bambini della scuola calcio della ASD Union Siderno (che ringraziamo per la collaborazione), scesi in campo con i calciatori di entrambe le squadre e sugli spalti assieme ai loro familiari hanno sostenuto la squadra di casa. Nonostante la giornata storta l’obbiettivo della società che è quello di far tornare al campo famiglie ed appassionati sta pian piano prendendo forma. Adesso bisogna subito ripartire e pensare alla prossima gara, si gioca Sabato 18 Novembre alle ore 17 in casa dello Sport Palmi al momento capolista solitario. Vi aspettiamo numerosi a tifare i colori biancoazzurri”.

Città di Siderno – RC Gallina 1-2, il tabellino

Marcatori: 3′ st Keita rig. (G), 12′ st Paviglianiti (G), 20′ st A. Commisso rig. (S).

Arbitro: B. A. Capogreco di Locri.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Archinà, 4. Costa G. (C), 5. Fuda V., 6. Gullaci F., 7. Pasqualino A., 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Commisso A , 11. Stefano. A disp: 12. Caruso D., 13. Raso A ., 14. Saccà, 15.Figliomeni L., 16. Caruso V., 17. Filippone, 18. Fonte, 19. Terrioti, 20. Albanese. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

RC Gallina: 1. Sarica, 2. Dagui’, 3. Latella, 4. Colo (C), 5. Femia, 6. Sicari, 7. Siclari, 8. Keita, 9. Paviglianiti, 10. Guerrero, 11. Nava. A disp: 12. Puleo, 13. Coligo, 14. Izzo, 15. Ielo, 16. Ienuso, 17. Mussolino, 18. Pesaro, 19. Morabito, 20. All. G. Petilli