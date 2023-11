Calabria, tenta il suicidio ma viene salvato dai Carabinieri

StrettoWeb

Non vedeva via d’uscita, soltanto quella della morte. Saranno stati, forse, questi i pensieri che sono passati per la testa di un 50enne che ieri ha tentato di farla finita. Il soggetto, di Mirto-Crosia in provincia di Cosenza, si è barricato in casa di pomeriggio ed era deciso a togliersi la vita. Fortunatamente, a farlo desistere sono state le forze dell’ordine: l’uomo, in evidente stato di agitazione, minacciava dietro la porta dello stabile situato in Via della Scienza di suicidarsi, ma i Carabinieri hanno fatto irruzione al sesto piano e sono riusciti a bloccarlo. Il 50enne è stato poi affidato alle cure del 118 e condotto all’Ospedale dell’area urbana di Corigliano per ricevere i giusti trattamenti.