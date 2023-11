Calabria alla ribalta: il biondo tardivo di Trebisacce “viaggia” sui tram di Nizza

StrettoWeb

L’arancio biondo tardivo e la Chiesa Madre di San Nicola di Mira. Sono, queste, le immagini che campeggiano in questi giorni sui tram di Nizza, in Costa Azzurra. Inserita nella campagna promossa dalla Camera di Commercio Italiana a Nizza, Trebisacce sarà fino al 17 novembre, insieme agli altri enti aderenti al progetto 10 comuni, tra i protagonisti della Settimana della cucina italiana nel mondo. La linea sulla quale viaggia l’immagine di Trebisacce è la 1. Si muove su un percorso di 9,2 km con prima partenza da Henri Sappia alle ore 4:25 ed ultima da Hôpital Pasteur, alle ore 1:35. I tram si spostano ad una frequenza media di 4 minuti per 21 ore al giorno, passando dal centro della città da Avenue Jean Médecin e Place Masséna.