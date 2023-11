Uil e Cgil Calabria si preparano allo sciopero nazionale del 17 novembre

StrettoWeb

Attivo unitario in preparazione dello sciopero nazionale di venerdì 17 novembre, proclamato da Cgil e Uil per cambiare la proposta di Legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal Governo, nella sala “Borsellino” della Provincia di Crotone. L’appuntamento organizzato dalla Cgil Area Vasta e dalla Uil Crotone si terrà domani mattina, 16 novembre, alle 10.30 “a sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma è necessaria e urgente”.

Insieme ad altre categorie, trasporti, scuola, poste, tutti i lavoratori che svolgono attività di pubblica utilità, non compresi nelle categorie menzionate, ma soggetti alle limitazioni della legge 146, si asterranno dal lavoro per otto ore anche i dipendenti che erogano servizi pubblici direttamente o indirettamente. In Calabria il settore dei servizi pubblici sciopera con sit-in davanti le prefetture di Catanzaro, Cosenza e Reggio.

“Quanto previsto dal Governo, non solo non stanzia risorse sufficienti per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici delle Funzioni Centrali, Funzioni locali, Sanità, ma addirittura definanzia i fondi necessari alle autonomie locali per sostenere i servizi sociali, i servizi in appalto o in convenzione (Igiene ambientale, Sanità privata, Terzo settore), che erogano prestazioni ormai fondamentali per i cittadini, con un taglio di 600 milioni di euro che riguarderà Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni” – sostiene il segretario generale della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese.

“L’attacco ai dipendenti pubblici continua, le misure messe in campo dal Governo non fanno altro che spingere ad una fuga senza precedenti dal servizio pubblico già in sofferenza. Ma in piazza con noi ci saranno anche i lavoratori privati che si occupano di servizi alle persone perché rivendichiamo anche per loro la tutela di un salario dignitoso, finanziamenti adeguati per tutti i servizi tali da evitare il dumping contrattuale e garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maggiori fondi per la disabilità in luogo del taglio di 350 milioni di euro, risorse per l’internalizzazione dei servizi di inclusione scolastica, infine, non ci sono risorse per i contratti collettivi del terzo settore ormai scaduti. Le ragioni per scioperare, insomma, ci sono tutte”.