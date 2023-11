Calabria, il piano di incentivi pensato dalla Regione: tre bandi e 25 milioni di euro, ossigeno per le imprese

StrettoWeb

Si è concluso, nella sala conferenze di Confindustria Reggio Calabria, il tour show che Unindustria Calabria ha realizzato su tutto il territorio calabrese per illustrare i bandi regionali a favore delle imprese. Ad accogliere il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e l’assessore allo sviluppo economico ed attrattori culturali, Rosario Varì, il Presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio. “Questo Tour attraverso tutte le sedi territoriali di Confindustria assume un valore molto importante in quanto consente alle aziende di avere un colloquio diretto con le istituzioni, per capire meglio come accedere a questi bandi ed avere dei benefici per implementare le proprie attività”.

Il Piano di incentivi programmato dalla Regione Calabria, già operativo, contiene tre bandi: il primo, già pubblicato, riguarda impianti e macchinari; a questo seguiranno gli altri due, uno relativo ai servizi per l’innovazione e l’altro relativo all’internazionalizzazione, così come specificato dall’assessore Varì. “Questo piano per gli incentivi, approvato dalla giunta regionale il 10 agosto, ha delle caratteristiche ben precise, una programmazione triennale ed una semplificazione delle procedure, nelle varie fasi, in modo che ci sia molta velocità, tra lo stanziamento e la destinazione delle risorse alle imprese. Stiamo, inoltre, cercando di comunicare al meglio, andando in giro su tutto il territorio regionale, con tutte le imprese, affinché, anche le più piccole, possano avere conoscenza dello strumento per poterne approfittare. Il primo bando è quello relativo agli impianti e macchinari, a disposizione 25 milioni di euro, i progetti si potranno presentare fino al 20 dicembre. Importante è sottolineare che c’è un fondo perduto molto rilevante, tra il 50 e il 60%, proprio per mettere le imprese nelle condizioni di aumentare la propria competitività, ampliare i propri orizzonti commerciali e quindi creare anche sbocchi occupazionali”.

Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, nel suo intervento ha espresso la sua grande soddisfazione. “Questa prima batteria di bandi è una vera e propria iniezione di liquidità, ossigeno per le imprese. Noi, nel documento Azienda Calabria, abbiamo chiesto tre cose: la prima è che ci fosse la programmazione, un piano pluriennale; la seconda, che fossero delle misure agibili, e quindi abbiamo ottenuto che, tranne quei settori che sono esclusi dalla commissione Europea, tutte le imprese, tutti i settori, possono partecipare, ed infine, semplificazione, velocità dell’esecuzione. Ricordiamo che sono stati erogati quasi 58 milioni di euro a 3.550 imprese, questo è il momento di investire per cambiare il corso del sistema produttivo calabrese”.