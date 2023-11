Calabria: nonna Maria compie 100 anni | FOTO

StrettoWeb

La “nonnina” Maria Foscaldi ha festeggiato, circondata dall’affetto dei propri cari, figli, nipoti, pronipoti e trisnipoti, il suo primo secolo di vita. Non gli è mancato nemmeno l’affetto dell’intera comunità di Acquaformosa rappresentata, per l’occasione, dal primo cittadino, Gennaro Capparelli. Nonna Maria si è sposata a 23 anni con Gennaro, suo amatissimo compagno di vita con cui ha vissuto 71 anni “di amore puro, rispetto e lealtà reciproca”. Dal matrimonio sono nati 4 figli, Domenico, Rosina, Antonietta e Lidia che gli hanno riempito la vita di immensa gioia. Ben presto, però, “nonna Maria” ha dovuto vivere, per un periodo, senza avere suo marito accanto perché, per lavoro, emigrò in Germania. Iniziò un periodo di sacrifici che permisero, però, a “nonna Maria” di condurre una vita dignitosa, potendo concedere ai figli tutto il necessario.

“Certo, abbiamo vissuto una vita modesta, fatta di semplici prelibatezze casalinghe e dei doni del nostro orto, ma ricca di valori – ha affermato “nonna Maria” – che ho cercato di trasmettere alla mia famiglia. Il destino mi riservò alcune dolorose vicende, portandosi via il mio amato figlio Domenico troppo presto: cicatrice mai del tutto rimarginata. Ringrazio Dio per avermi concesso così tanto tempo per raccontarmi agli altri e di avermi concesso addirittura il privilegio di diventare trisavola di due piccoli gioielli, una bimba di 8 anni e un piccolino di 8 mesi. Un ringraziamento speciale a tutti i miei cari per le cure continue e per l’amore che mi regalano ogni giorno. Oggi, sulle mie gambe dolenti, un inchino lo voglio fare alla Vita”, ha affermato “nonna Maria”. “Alle persone come nonna Maria, che rappresentano la memoria vivente della nostra comunità e che custodiscono i sani valori che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità, dobbiamo guardare con sempre più attenzione. Nonna Maria si è sempre spesa per la famiglia. A lei il nostro augurio più sincero”, ha dichiarato il primo cittadino di Acquaformosa, Gennaro Capparelli.