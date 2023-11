Bimbo nato morto a Palermo: la Procura apre un fascicolo

StrettoWeb

Una nuova vita che viene al mondo dovrebbe essere un evento che porta solo gioia nelle famiglie ma, purtroppo, non sempre le cose vanno come programmate. Soprattutto quando il parto potrebbe essere il risultato di un grave caso di malasanità. E’ quanto si è consumato a Palermo, dove un bimbo è nato morto alla 38esima settimana. I familiari, dopo lo shock iniziale, si sono recati in caserma per raccontare l’accaduto ed esporre denuncia contro l’Ospedale Buccheri La Ferla.

Secondo quanto emerso finora la donna, di 31 anni, si è recata in ospedale il 2 novembre scorso per la visita di controllo già fissata: durante la visita i medici si sono accorti che la pressione della donna era più alta del solito e hanno deciso di ricoverarla. Il team medico di Ostetricia e Ginecologia ha deciso quindi di inserire un palloncino per indurre il parto, ma il mattino successivo lo hanno tolto a causa della mancata dilatazione.

Alla donna è stato quindi prescritto un farmaco da assumere ogni 2 ore in modo da farle venire le contrazioni e procedere con il parto: segue quindi un controllo mediante tracciato dove tutto risulta regolare. Il 5 novembre però, intorno alle 21 di sera, la donna sarebbe stata portata ad eseguire un nuovo tracciato ma l’ostetrica, sostenendo che non avesse contrazioni, non lo ha effettuato facendola rientrare nella sua stanza. Poco dopo la 31 enne ha cominciato ad avere delle perdite ematiche: è iniziata quindi la corsa al cesareo d’urgenza ma il bambino, purtroppo, è nato morto.

Una vicenda terribile, per la mamma del bimbo morto e la sua nonna la quale sostiene che sentiva la figlia urlare, “che sentivo il suo dolore. Faremo denuncia per omicidio colposo e violenza ostetrica”. Intanto il corpicino del neonato resta a disposizione per l’esame autoptico in modo da poter accertare le cause della morte. Il personale ospedaliero si rifiuta di commentare l’accaduto ma è comunque trapelata la notizia che la 31enne avesse una gravidanza a rischio: nei primi mesi infatti, aveva contratto il il Citomegalovirus, un’infezione che l’aveva costretta a seguire una terapia antivirale fino al giorno del parto.