Berlusconi: Sisto, ‘sua grandezza sovrasta ogni polemica’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ?L’iscrizione del nome di Silvio Berlusconi al famedio del cimitero monumentale di Milano è solo la formalizzazione di ciò che è già scritto nella storia: Silvio Berlusconi è stato un grande milanese e un grande italiano. Ha contribuito a rafforzare l’immagine della città del Duomo come culla di innovazione, creatività, capacità di sognare e realizzare. Da Milano partì la sua epica impresa, da Milano partì il suo amore per l?Italia. Questi sono i fatti: siamo di fronte ad un uomo la cui grandezza , oggi come ieri, sovrasta ogni polemica?. Così il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.