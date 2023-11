Il Bergamotto di Reggio e il masterclass di Davide Destefano: come il gelato può promuovere il territorio

StrettoWeb

Il mondo del gelato va ben oltre la semplice bontà di un cono; è il risultato di un impegno costante e di iniziative che coinvolgono il gelatiere in prima persona. In questo contesto, emerge con luce propria Davide Destefano, titolare dello storico chiosco Gelato Cesare a Reggio Calabria, pronto a condividere i segreti del suo successo in un evento imperdibile. Martedì 28 novembre, nella suggestiva cornice della MIG Arena, Davide Destefano sarà il protagonista di una MasterClass straordinaria. Presentato dalla carismatica giornalista Irene Colombo, nota per la conduzione di eventi internazionali del food, e con il coordinamento dello chef glacier Antonio Mezzalira, il gelatiere reggino svelerà come il gelato possa diventare un potente strumento di marketing territoriale.

L’arte di Destefano si esprime nella creazione di gusti unici, sapientemente legati ai prodotti tipici, alla cultura e alle tradizioni locali. Un viaggio attraverso i sapori che culminerà con la presentazione del suo iconico sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria, vero e proprio inno alla ricchezza del territorio. I gusti inediti non sono solo una delizia per il palato, ma rappresentano un’opportunità unica per celebrare la tradizione culinaria locale. In un coinvolgente abbraccio con la comunità, Destefano sostiene gli agricoltori e gli allevatori locali, promuovendo la sostenibilità e la resilienza economica. Oltre a esaltarne la cultura e le radici, le sue creazioni alimentano la consapevolezza dell’origine degli alimenti, contribuendo così a promuovere una sostenibilità alimentare fondamentale per il nostro futuro.

Davide Destefano porterà al MIG 2023 non solo il suo gelato straordinario, ma anche l’ispirazione per coloro che vogliono trasformare la loro gelateria in un pilastro di tradizione, innovazione e coinvolgimento comunitario. Un appuntamento da non perdere per assaporare il connubio perfetto tra gusto e impegno sociale.