Bce: Lagarde, su inflazione non cantare vittoria ma restare attenti e concentrati

StrettoWeb

Roma, 21 nov. -(Adnkronos) – Dopo avere “effettuato un aggiustamento così ampio e rapido” dei tassi con l’incremento “più veloce della nostra storia, per 450 punti base in poco più di un anno, alla Bce ci troviamo in una fase del nostro ciclo politico che definirei ‘attenta e concentrata’ “. Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a Berlino a un evento per il centesimo anniversario della riforma monetaria del 1923 in Germania.

“Dobbiamo prestare attenzione alle diverse forze che influiscono sull?inflazione e dobbiamo rimanere concentrati sul riportarla al livello del nostro obiettivo, e non affrettarci a trarre conclusioni premature basate sugli sviluppi a breve termine” ha spiegato.

La presidente dell’Eurotower ha riconosciuto come “l’impatto più sull?inflazione dell’irrigidimento della politica monetaria si concretizzerà solo con un certo ritardo e c?è qualche incertezza sulla forza” di questa ricaduta. “Data la portata del nostro aggiustamento ora possiamo prendere un po? di tempo” aspettando che “si manifestino” queste conseguenze e “questo è il motivo per cui, durante il nostro ultimo incontro, abbiamo mantenuto fermi i tassi di interesse”. Tuttavia – ha subito precisato la Lagarde – “non è questo il momento di iniziare a dichiarare vittoria” sull’inflazione.