Basket School Messina, a Sala Consilina altro test probante in ottica salvezza

Si conclude con la trasferta di Sala Consilina il trittico di gare ravvicinate della Basket School Messina. Gli scolari, con il morale alle stelle dopo il successo ottenuto con la capolista Orlandina, affrontano la trasferta più lunga della prima fase di campionato. I peloritani saranno ospiti della Pallacanestro Sala Consilina, che nella passata stagione militava in serie B e non è riuscita a mantenere la categoria.

La formazione salernitana, allenata dall’esperto coach Vincenzo Patrizio, ha ottenuto in questo inizio di stagione tre vittorie. La prima all’esordio in casa contro Barcellona, dopo sono arrivate tre sconfitte consecutive, contro Milazzo in trasferta, Viola Reggio Calabria tra le mura amiche e Castanea al PalaTracuzzi. Le altre due affermazioni sono giunte in casa contro Ragusa e mercoledì in trasferta a Rende (76-93 il finale). Due vittorie fondamentali che hanno riportato serenità e fiducia nel gruppo campano, molto cambiato rispetto al campionato precedente. Gli unici atleti confermati sono il lungo Milijkovic e il play Erkmaa. Sono arrivati l’ala pivot Biordi, ex Trapani in A2, reduce dalla doppia esperienza nella Fortitudo Bologna in A2 e Monopoli B, l’argentino Fraga Perez (20 Ppg), l’anno scorso a Porto Recanati in C Gold; l’ala Cortese, prelevata dalla Juve Caserta in B, la guardia Moretti proveniente dal Monopoli (serie B), l’ex orlandino Triassi, le ali Arnaut (ex Rende) ed Enihe, l’anno scorso a Matelica in B, il play guardia Sabatino ex Sant’Antimo (B). Il Ds Durante ha costruito un gruppo competitivo che ha dimostrato il proprio valore nelle ultime giornate.

Sala Consilina sicuramente vorrà far valere il fattore campo per conquistare la terza vittoria consecutiva. Dovrà fare i conti con una Basket School Messina che sta attraversando un momento positivo. In serie utile da quattro gare, i ragazzi allenati da coach Pippo Sidoti in classifica sono a due punti dalla vetta occupata da Orlandina e Viola. Ovviamente è solo un dato statistico, in quanto i giallorossi hanno un solo obiettivo da centrare in questa prima esperienza in serie B: una tranquilla salvezza. Ma si sa che l’appetito vien mangiando e allora il viaggio in terra campana si trasforma in un nuovo, probante, test per saggiare le effettive possibilità di Busco e compagni in questo campionato.

La mentalità di Pippo Sidoti e dei suoi ragazzi non cambia, si scende sul parquet per ottenere il massimo, sempre e comunque. Il coach pattese presenta la sfida con i campani: “Incontriamo una squadra forte, con giocatori importanti, costruita per vincere. Infatti, si è ripresa immediatamente dopo un breve appannamento, battendo Ragusa e Rende. Noi non andremo a Sala Consilina per fare da comparsa, come dico sempre rispettiamo gli avversari ma non abbiamo paura di affrontarli a viso aperto. Veniamo da una serie di quattro vittorie consecutive, abbiamo recuperato qualche giocatore e soprattutto abbiamo grande fiducia nelle nostre qualità. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma come sempre sarà il campo a decidere chi vincerà”.

La palla a due tra Pallacanestro Sala Consilina e Basket School Messina è prevista per le ore 18:00 di domenica 5 novembre, al Centro Sportivo di San Rufo. Dirigeranno il match i signori Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano (NA) e Luca Leggiero di San Tammaro (CE). La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 18:00 circa, in diretta streaming, a cura della società ospitante, sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina e sulla piattaforma YouTube, al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=B4KHVqQT6Bo.