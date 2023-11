Basket, nuovo dirigente per gli Stingers Reggio Calabria: ecco il giovane Edwin Macalello

StrettoWeb

“La fedeltà paga sempre. Gli Stingers Reggio Calabria si arricchiscono di una figura che potrà contribuire alla crescita del club. Pedina duttile ed imprescindibile che ci ha accompagnato passo dopo passo. Il giovane 23enne Edwin Macalello è un nostro passionale sostenitore e ci ha accompagnato passo dopo passo da tifoso. Oggi, il suo contributo si trasforma in forma professionale e competente per dare valore alle nostre progettualità. Un passato da atleta giovanile. Grande passione per il basket e, ovviamente, per i nostri colori che segue con estrema attenzione e competenza”.

Così il club reggino di Basket annuncia un nuovo ingresso in dirigenza, quello del giovane Edwin Macalello.