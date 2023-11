Bambina ingerisce la droga lasciata incustodita dai genitori: ricoverata in Terapia Intensiva

StrettoWeb

Un grande spavento che poteva tramutarsi in tragedia: una bimba di 11 mesi, mentre gettonata, ha trovato dell’hasish lasciata incustodita dai genitori. Mentre gattonava, l’ha afferrata e l’ha portata alla bocca ingerendone una parte. La coppia, appena notato l’episodio, hanno subito levato la droga di bocca alla piccola che, in un primo momento, non ha mostrato alcun segnale di malessere.

Il giorno dopo invece, la piccola ha mostrato motilità rallentata, come se fosse in uno stato soporifero: la situazione ha allarmato quindi i genitori che si sono decisi a portarla al Pronto Soccorso romano. La neonata si trova ora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica dove è costantemente ricoverata. Il padre è la madre, poco più che ventenni residente nel quartiere di Casal Bruciato, sono stati denunciati a piede liberi per maltrattamenti in famiglia.