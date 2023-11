Avis Calabria in Regione: tanti donatori nella giornata di sensibilizzazione alla Cittadella

StrettoWeb

“Siamo molto soddisfatti della giornata di sensibilizzazione organizzata in Cittadella Regionale – è il commento del presidente regionale dell’Avis all’indomani dell’iniziativa organizzata in collaborazione con la Regione Calabria. “Abbiamo registrato un significativo numero di nuovi donatori di sangue, che non era un dato scontato. Ringraziamo gli uffici regionali per la collaborazione e, in particolare, il dirigente di settore “Datore di lavoro” del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Salvatore Lopresti, che ha voluto anche lui donare.

“Con il dirigente Lopresti auspichiamo di rendere l’iniziativa un appuntamento periodico. Un grazie speciale all’Avis Provinciale di Catanzaro, con il suo presidente Franco Parrottino, al personale medico e a tutti i volontari che hanno assicurato la buona riuscita dell’evento – conclude il presidente.