L’autunno in Calabria: grande successo per la “Sagra della Castagna” a Cotronei

Successo per la 14esima edizione della “Sagra della Castagna” di Cotronei. Appuntamento fisso quello organizzato ai piedi della Sila piccola, organizzato dell’Associazione culturale “Circolo Noi con Voi”, da 14 anni regala partecipazione e divertimento. Il programma è iniziato venerdì 3 novembre nella sala delle conferenze con un convegno sul tema “La castagna: dal frutto, alla trasformazione ai benefizi nutrizionali”. Illustri ospiti esperti ed nei vari interventi, hanno arricchito l’appuntamento culturale.

A seguire, è stata offerta, da parte del Gal Kroton, una degustazione di prodotti a base di castagna, apprezzata dai partecipanti. Come consuetudine, sabato e domenica si è svolta la tradizionale festa di piazza. Nonostante le rigide temperature, Piazza della Solidarietà è stata inondata di persone occorse per l’evento. La parte musicale di sabato 4 novembre è stata caratterizzata dapprima dal gruppo “Mbrambatallà” guidato dal bravissimo Vincenzo Ieraci.

A seguire da Mamur Singer, rinominato interprete di Elvis Prespley, insieme alla pelvis band hanno fatto scatenare i partecipati sulle note delle celebre canzoni della star americana. Il programma di domenica è stato particolarmente articolato e ricco di momenti interessanti; Gli sbandieratori di Bisignano hanno animato la prima serata con dimostrazioni a suon di tamburi. A seguire si sono svolte le premiazioni dei concorsi organizzati per l’occasione: Concorso Gastronomico “dalla mia cucina” premiando il dolce a base di castagna ritenuto più buono da parte dei pasticceri di Cotronei.

Il concorso amatoriale fotografico, chiamati a rivestire il ruolo di giurati sono stati gli studi fotografici locali. In ultimo il concorso più atteso, quello che ha visto protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo di Cotronei. Alle 20:00 la piazza escandescente ha accolto il concerto de “Il parto delle Nuovole Pesanti”, storica band amata e seguita.

Il Vice Coordinatore dell’Associazione “Circolo Noi con Voi”, Salvatore Chimento: “come ogni anno possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto, abbiamo riempito una meravigliosa Piazza della Solidarietà nonostante le avverse condizioni meteo. Un grazie particolare va agli sponsor che credono in noi, alle associazioni coinvolte, alle Istituzioni per il supporto offerto e all’I.I.S. “M. Hack”. La sagra della castagna di Cotronei, si riconferma la regina dell’autunno, i numeri sempre più in salita fanno di questo evento un appuntamento apprezzato non solo dai compaesani ma anche dai paesi dell’hinterland e non solo”.

“Unica parola appropriata è SUCCESSO. La 14^ Sagra della Castagna è stato un successo, frutto di tanto lavoro dedicato dai volontari dello staff, ragazzi che nonostante frequentino scuole o università, impiegano tantissimo tempo per le attività organizzative. Con il Coordinatore dell’Associazione Matteo Costantino, pensiamo già al prossimo anno, in mente abbiamo alcune idee che fin da subito inizieremo a valutare”.