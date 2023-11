Atletica: etiope Amogne vince la maratona di Torino, Maestri 4° all’esordio sulla distanza

StrettoWeb

Torino, 5 nov. – (Adnkronos) – Tutto africano il podio della Torino City Marathon dove si piazza al quarto posto Cesare Maestri. Nella gara di esordio sulla distanza, il campione europeo di corsa in montagna chiude con il tempo di 2h14:00 sul traguardo di piazza Castello. Era la prima esperienza in carriera nei 42,195 chilometri per il trentino dell?Atletica Valli Bergamasche, trent?anni da compiere tra una settimana. Dopo i tanti successi raccolti sui sentieri, tra i quali anche l?oro mondiale a squadre della passata stagione e cinque titoli italiani consecutivi, l?azzurro riesce a cogliere un risultato incoraggiante in ottica futura con un passaggio intermedio di 1h06:18 alla mezza. ?Sono partito molto bene – le parole di Maestri – pur soffrendo un po? il freddo e la nebbia. Già al 15° km ho iniziato ad accusare male alle gambe, ma ho stretto i denti e sono andato a terminare la mia prima maratona. Sono felice, soprattutto del tempo. Il percorso? Sì, pianeggiante, ma bello tosto! Ora stacco un po?, parto in viaggio di nozze, poi si vedrà?.

Vittoria in 2h09:46 al debuttante etiope Sendeku Alelgn Amogne con l?attacco decisivo negli ultimi chilometri davanti ai keniani Joel Kipkenei Melly (2h10:59) e Timothy Kosgei Kipchumba (2h12:50). Tra le donne si impone per la seconda volta consecutiva Dorine Jerop Murkomen (Kenya) in 2h31:30 migliorando di oltre un minuto il crono di 2h32:37 realizzato nella scorsa edizione, nonostante i problemi di stomaco dal 30° km. Alle sue spalle l?etiope Etsegenet Belete con il personale di 2h32:48 e l?altra keniana Lenah Jerotich (Atletica 2005) che finisce terza in 2h34:53 mentre Luz Nadine De La Cruz Aguirre (Gs Il Fiorino, 2h53:15) è quarta e prima delle italiane.

Nella mezza maratona Torino City Half Marathon, con arrivo a Beinasco, successo di Ayyoub El Bir (Atl. Biotekna, 1h05:37) seguito dall?azzurro della corsa in montagna Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche, 1h06:20), in gara per accompagnare il compagno di club Maestri nella prima parte, e al femminile prevale Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita, 1h17:16). Più di 6.000 partecipanti al via sulle tre distanze, compresa la stracittadina Torino City Run di 7 chilometri, con 25 nazioni rappresentate e un totale di 20.000 euro devoluti alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus.