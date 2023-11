L’Associazione reggina “Incontriamoci Sempre” ricevuta dal Rettore all’Università La Sapienza

StrettoWeb

Dopo essere stata insignita del “Premio Simpatia della Calabria”, durante la Cerimonia dello scorso 29 settembre, il Magnifico Rettore dell’Università La Sapienza, Prof.ssa Antonella Polimeni, ha ricevuto, nella giornata del 28 novembre, presso gli Uffici del Rettorato a Roma, una delegazione dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, rappresentata dal Presidente Pino Strati e dal Vice Presidente Marco Mauro.

“Quello con la Rettrice” dichiara Pino Strati “è stato un incontro cordiale e molto affettuoso. Abbiamo avuto il piacere di scambiare opinioni su molti argomenti, soffermandoci sull’importanza della storia, lunga 720 anni de La Sapienza, un Ateneo che conta oltre 120 mila iscritti, senza dimenticare l’importanza delle Università Calabresi, in particolare della nostra Mediterranea”. Le bellezze paesaggistiche calabresi, con particolare affetto per la splendida Scilla e l’amore per il fascino del borgo di Chianalea, hanno toccato le corde del cuore della Rettrice.

“La Professoressa Polimeni” continua Strati “ha avuto parole di apprezzamento per l’attività Culturale e per l’impegno sociale che svolgiamo nella nostra splendida sede della stazione FS di RC Santa Caterina, sottolineando che segue con interesse, seppur a distanza, tutte le nostre iniziative”. La Magnifica Rettrice, infine, ha molto apprezzato la Maschera Apotropaica realizzata in ceramica di Seminara, dono del Maestro Vincenzo Ferraro. “Essendo vicini alle festività natalizie” conclude Strati “abbiamo voluto sugellare il nostro bell’incontro, donando alla Rettrice le delizie tipiche di Pasticceria dei Maestri Fragomeni e Caridi e i prodotti al Bergamotto della Cascina1899 e di Friscia”.