Palermo: appaltato un nuovo forno crematorio al cimitero ai Rotoli

“Grazie alla struttura commissariale diretta dal sindaco Roberto Lagalla oggi i palermitani non devono più vergognarsi dei loro cimiteri. Per anni chi veniva ai Rotoli piangeva due volte, per i propri defunti e per le condizioni del camposanto. Ora non è più così“. Lo ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo, Totò Orlando, a margine della cerimonia religiosa, officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice, al Sacrario militare dei Rotoli, nel giorno dedicato ai defunti.

“Abbiamo anche concluso la gara per l’appalto del nuovo forno crematorio e consegneremo i lavori entro questo dicembre – ha aggiunto Orlando – in un anno e mezzo avremo il secondo forno funzionante il città”. Ai Rotoli sono stati collocati 185 loculi ipogei e altri 400 temporanei. L’assessore ha preannunziato che si sta lavorando per l’ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù con 700 posti per inumazione e 900 loculi.