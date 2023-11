“Art Talks”, la creatività parla attraverso i seminari dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

StrettoWeb

L’Anno Accademico 23/24 appena iniziato riserva un ulteriore strumento di approfondimento e di formazione agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Si tratta del ciclo di seminari e workshop dal titolo “Art Talks” che, come spiega il direttore Virgilio Piccari, “l’istituzione ha inteso promuovere con l’intenzione di fornire l’occasione di un confronto diretto e specifico tra gli studenti e alcuni esperti di diversi settori del mondo dell’arte: dalla scultura alla fotografia, all’illustrazione, alla pittura e al fumetto”.

Sei seminari e sei workshop si aggiungeranno, quindi, al percorso formativo di tutti gli studenti, nell’ottica della costruzione di competenze trasversali alle specializzazioni dei diversi corsi: “Art Talks – aggiunge Simona Caramia, coordinatrice del Dipartimento di

Arti Visive dell’Aba di Catanzaro, da novembre ad aprile è un ciclo di appuntamenti costruito attraverso un lavoro condiviso tra i docenti dell’Accademia e con l’importante partecipazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, Ilaria Notaro e Leopoldo Maggiorini“.

“A loro e a tutti i docenti va il mio ringraziamento per aver programmato un percorso formativo integrativo di alta qualità, con relatori e ospiti di prestigio, i quali sapranno dare un enorme contributo alle iniziative con gli studenti”. Come detto, dei dodici appuntamenti previsti per l’intero ciclo di incontri, sei saranno dei workshop: questi si terranno nella settimana dal 13 al 18 maggio prossimo e vedranno la partecipazione di artisti di caratura internazionale come Christiane Löhr, Luca Vitone, Andrea Chiesi, Lucia Scuderi, Alessio Fortunato e Margherita Sgarlata.

Quanto ai seminari, invece, il primo si è tenuto già sabato 4 novembre e ha avuto per protagonista il pittore e architetto del Cinquecento Giulio Romano, raccontato, davanti ad un’Aula Magna gremita, dall’architetto ed editore mantovano Giulio Girondi. Sarà poi la volta di Giuseppe Puglisi, Nicola Zito, Luca Panaro, Nino Cannatà e Vito Teti: a loro il compito di accompagnare gli studenti nel percorso di avvicinamento ai workshop conclusivi del ciclo “Art Talks”.