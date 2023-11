Arginare la povertà: anche Cosenza aderisce alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

StrettoWeb

Anche il Rotary Club Cosenza Sette Colli ha voluto aderire alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, è nata per sensibilizzare la società civile sul problema della povertà richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità, e prevede l’acquisto, presso punti vendita convenzionati, di alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi del Banco Alimentare.

I soci del Rotary Club Cosenza Sette Colli presteranno il loro servizio come volontari nell’intera giornata di Sabato 18 Novembre presso il supermercato Eurospin in viale Mancini a Cosenza, con l’obiettivo di invitare i clienti presenti nel punto vendita ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia, da riservare a persone meno fortunate.

“Abbiamo aderito con molto piacere a questa iniziativa”, ha dichiarato Francesco Bozzo, Presidente del RC Cosenza Sette Colli, “che è frutto della volontà concreta di aiutare chi è meno fortunato di noi. Ringrazio i soci del club per il forte senso di responsabilità dimostrato, nel solco dell’impegno di service che è alla base del nostro essere rotariani”.

Sul territorio calabrese hanno aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare oltre 500 supermercati e più di 100 scuole di diversi ordini e grado. I volontari coinvolti saranno oltre 4.000. Tutti gli alimenti donati verranno poi distribuiti a quasi 600 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare della Calabria (dalle mense per i poveri alle case-famiglia, alle comunità per i minori, ai centri d’ascolto, alle unità di strada) che sostengono circa 130.500 persone.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolge a partire dal 1997. L’edizione 2022 ha visto l’adesione di 11.032 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento di 143.300 volontari. In quell’occasione sono state raccolte e distribuite ben 7.512 tonnellate di alimenti.