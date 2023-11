Arcieri Club Lido, serata di festa con la premiazione delle ragazze del compound: NOMI e FOTO

StrettoWeb

Serata indimenticabile per lo sport a Settingiano. Nella sede sportiva della società A.S.D. Arcieri Club Lido, il responsabile del settore giovanile Demasi Pasquale, assistito dal dirigente Quaglia Francesco, hanno conferito gli attestati di merito sportivo alle ragazze del compound per la conquista di due record italiani a squadre. L’atmosfera di festa è stata preceduta dalla votazione dello nuovo statuto sociale in ottemperanza alle nuove normative legislative imposte nel settore sportivo, alle quali ogni società sportiva deve adeguarsi. Ospiti della serata, perché facente parte del team Club Lido, Novello Gorizia, testimonial dello sport oltre le barriere e i Campioni Italiani di Divisione Poerio Piterà Francesco e Poerio Piterà Anastasia.

Il mister Demasi nel suo discorso introduttivo ha percorso la sua carriera di atleta paranchery, con la conquista anche di una medaglia alle olimpiadi, percorso fatto di sacrifici e soprattutto di impegni costanti, valori sportivi che ha voluto trasmettere alle nuove generazioni di atleti. Ha dato come sempre la massima disponibilità e impegno affinché nei ragazzi possa crescere quella qualità sportiva che li porti ad ambire a qualche importante risultato. Novello Gorizia, da parte sua, ha voluto anche incoraggiare e spronare le ragazze e i ragazzi della società a proseguire con impegno e dedizione, consapevoli che alla fine del loro percorso di apprendimento saranno pronti e preparati per affrontare le difficoltà che l’attività sportiva potrà presentare.

Ad essere premiate con la consegna di attestato di merito per il doppio record italiano conseguito nella divisione compound a squadre ragazze, sono state:

Canino Letizia

Fabio Ludovica

Munizza Viola

Falcone Samantha, divisione compound ragazze.

“I progetti per il prossimo futuro – nelle parole del dirigente Quaglia Francesco – sono molteplici. Tali progetti li potremmo realizzare anche con l’aiuto dei genitori e delle famiglie che fanno da supporto alla nostra società”.