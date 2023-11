Appuntamento romantico si trasforma in incubo: giovane sequestrato e seviziato a Vibo Valentia

StrettoWeb

Tanta paura per un ragazzo di Vibo Valentia, il cui intento era vivere un appuntamento galante trasformatosi presto in un incubo. La vittima in questione, dopo una lunga conoscenza tramite i social, ha deciso di cogliere la palla al balzo ed incontrare la persona dall’altro capo del cellulare di persona. I due si sono quindi visti per la prima volta nella speranza di approfondire la conoscenza e, chissà, magari iniziare una relazione. I presupposti c’erano infatti tutti: il ragazzo, a seguito della cena con la donna, è stato invitato a salire nell’appartamento di lei.

Ed è qui che è iniziato l’incubo: in casa, ad aspettarlo, c’era il figlio dell’adescatrice il quale, munito di bastone, lo ha colpito alla nuca stordendolo. Il ragazzo è stato quindi legato alla sedia con l’aiuto della madre, percosso più volte e addirittura ferito con arma da taglio. L’obiettivo dei due aguzzini era quello di seviziarlo e rapinarlo: la vittima è stato torturata fino a rivelare il codice segreto della sua carta di credito.

Con l’aiuto di un terzo soggetto che ha fatto da autista, la donna è stata accompagnata prima a casa del giovane dove ha rubato la somma di 2500 euro, poi in banca dove ha prelevato altro contante. Dopo averlo svuotato dei suoi risparmi, il malcapitato è stato alla fine rilasciato e minacciato. La vittima però, avrebbe incontrato una pattuglia in servizio notturno a cui ha raccontato tutto; è stato poi trasportato in Ospedale per le cure del caso, mentre i tre sono stati fermati e dovranno rispondere di sequestro di persona, porto di armi, rapina e lesioni con l’aggravante della crudeltà.