L’anonima-incendi colpisce ancora: a fuoco un furgone nell’Alto Jonio Cosentino

Proseguono gli atti dolosi che interessano i mezzi del territorio nell’Alto Jonio Cosentino, soprattutto tra Corigliano-Rossano e Trebisacce. Proprio quest’ultima località, infatti, è stata teatro di un nuovo rogo la scorsa notte intorno alle 23: un furgone, ormai fuori commercio, di tipo Fiat Ulisse, ha preso improvvisamente fuoco in Via Prima Piana nelle vicinanze della scuola elementare San Giovanni Bosco. I vicini, preoccupati per la propria incolumità, hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco del distaccamento di Trebisacce i quali, seppur intervenendo tempestivamente, non hanno potuto salvare il furgone, andato in cenere. Sul posto presenti anche i Carabinieri del Reparto Territoriale, coordinati dal Maresciallo Natale Labianca, per gli accertamenti del caso.