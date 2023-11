Amministrative: Schlein, ‘primarie? Dipende dal territorio, noi dialoghiamo con tutti’

StrettoWeb

Roma, 3 nov (Adnkronos) – Sulle primarie per le prossime amministrative “non c’è una regola generale, dipende da quello che succede nel territorio. Noi stiamo agevolando la creazione di tavoli per una coalizione più ampia possibile, questo porta a primarie o ad accordi e a una candidatura”. Lo ha detto Elly Schlein a Radio24.

“Noi stiamo dialogando con tutti, ho sempre creduto poco alle formule astratte. Sui territori stiamo riuscendo a creare una alleanza. A Foggia abbiamo vinto così, ma anche in Abruzzo abbiamo un accordo di coalizione”, ha spiegato la segretaria del Pd.