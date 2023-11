Ambiente: Pd, iniziativa su conversione ecologica con Schlein

StrettoWeb

Roma, 27 nov (Adnkronos) – ‘Conversione ecologica dell’economia e della società’: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Partito democratico per domani, martedì 28 novembre, alle 11 nella sede nazionale del Pd a Roma in via sant?Andrea delle Fratte 16, per presentare i provvedimenti promossi dal Pd nel primo anno di legislatura e in previsione della Cop28 di Dubai. Lo rende noto il Pd.

Parteciperanno la segretaria Elly Schlein; Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria Pd; Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera, e Michele Fina, capogruppo Pd nella Commissione bicamerale Ecoreati. Interverranno inoltre rappresentanti di associazioni, think tank ed esperti del settore. Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta streaming sul canale YouTube del Pd.