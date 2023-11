Ambasciatori del “Made in Calabria”: consegnata la “Cipolla d’Argento” alla famiglia Caffo

StrettoWeb

“La Calabria ed i calabresi dovrebbero essere grati ad imprenditori illuminati e generosi come Don Pippo Caffo, ambasciatore nel mondo di un’immagine positiva e traino prezioso per l’intero paniere agroalimentare di questa terra”. È quanto ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, Giuseppe Laria, che insieme al direttore marketing Daniele Cipollina, venerdì 17 ha consegnato all’imprenditore vibonese la Cipolla d’Argento, opera scultorea realizzata dal maestro orafo calabrese Michele Affidato.

Ospitato presso la sede della Distilleria, all’incontro era presente anche Sebastiano Caffo al quale è stato consegnato il volume Gli anelli più preziosi di Calabria. “Si tratta di un riconoscimento che abbiamo voluto tributare alla prestigiosa ed ultracentenaria esperienza familiare Caffo – ha sottolineato Cipollina – per il suo essere da sempre vicina al territorio e, in particolare, alle iniziative promosse dal Consorzio come la Tropea Experience. Riconosciuto ormai come brand del Made in Italy – ha aggiunto – contribuisce a far crescere la reputazione di una Calabria del fare ed operosa”.