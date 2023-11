Alta Velocità nel Tirreno Cosentino, Molinaro (Lega): “risposta soddisfacente dalle Istituzioni”

StrettoWeb

“È giusto e fa bene il sindaco di Paola Giovanni Politano a porre la dovuta attenzione nell’avere ottenuto con un lavoro paziente e di raccordo istituzionale (Regione –Ministero Infrastrutture e Ferrovie dello Stato) che il percorso tirrenico dell’alta velocità ferroviaria preveda “una linea completamente nuova di ultima generazione, separata da quella già esistente”. La Calabria e i collegamenti con la Sicilia lo meritano! Quella che si paventava in precedenza – afferma il Consigliere Regionale Pietro Molinaro – era una scelta innaturale per i costi elevati, i problemi ingegneristici, i danni ambientali e i tempi di percorrenza”.

“Mi complimento con il sindaco, con l’Amministrazione Comunale di Paola perché hanno creduto e saputo individuare una legittima visione di futuro per il trasporto ferroviario in Calabria che ha riflessi importanti portando indubbi benefici socio-economici visto che in Italia l’utilizzo del treno è in crescita. Certamente la città di Paola anche per gli altri progetti che si prevedono – conclude Molinaro – rappresenta uno snodo e polo di coordinamento essenziale al servizio anche degli altri comuni del territorio perché l’alta velocità è il contrario dell’immobilismo e questa è una “cura del ferro” che può funzionare davvero”.