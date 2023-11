All’Università per Stranieri la presentazione del volume “La Calabria e i suoi artisti”

StrettoWeb

La conversazione promossa da Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria, presso l’Università per Stranieri, il prossimo 9 novembre, nel solco del programma di una maggiore conoscenza e di divulgazione e del patrimonio culturale di Reggio e del suo territorio metropolitano oltrechè, come in questo caso, del territorio calabrese, verterà sul tema della pittura calabrese tra settecento e novecento permettendo così di conoscere o riscoprire figure di artisti che hanno lasciato significative testimonianze nella nostra terra.

Il tema sarà affrontato dalla Storica d’Arte Antonietta De Fazio, Accademia Belle Arti di Bologna, autrice del volume “La Calabria e i suoi artisti” edito da Rubbettino. L’autrice sarà introdotta da Giuseppina De Marco e Marina Lebro dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria. L’incontro si terrà presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” che Italia Nostra “ringrazia per l’interesse sempre dimostrato per le attività della stessa sezione e per la cortese disponibilità”.