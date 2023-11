AIGAE: in Sicilia riconfermato il coordinatore Giovanni Di Falco

StrettoWeb

Durante il Meeting d’Autunno di AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, tenutosi a Trieste a fine ottobre, si è svolta l’Assemblea Nazionale che ha ratificato il rinnovo delle cariche direttive dell’Associazione in tutte le regioni d’Italia. Si è promosso un significativo ricambio generazionale e di genere, con il 50% dei vertici regionali AIGAE costituito da donne.

Un cambio di passo in linea con quanto accade nel Paese, dove cresce il numero di cammini e percorsi ben strutturati e delle persone, in maggioranza donne, che li percorre. Ciò ha avuto un impatto economico anche nelle aree attraversate, soprattutto quelle più marginali: nel 2022 il passaggio di chi cammina ha prodotto almeno un milione di pernottamenti documentati.

In Sicilia è stato rieletto il coordinatore Giovanni Di Falco, il quale ha dichiarato: “Essere riconfermati per altri tre anni a rappresentare le guide Aigae siciliane è un grande orgoglio e una sfida per me. Sono stati tre anni difficili per tutti noi finora, tra il Covid e l’ansia lavorativa che ha generato, ma aver lavorato per gli altri colleghi e con gli altri colleghi ha sicuramente rafforzato il senso di gruppo e di appartenenza alla grande famiglia Aigae. Tutto ciò ci ha dato molta forza e determinazione, sono molto felice del lavoro svolto, sono molto carico per continuare e fiducioso per l’esperienza fatta”.

“Torniamo da Trieste focalizzando l’attenzione sulle regioni, dove AIGAE mostra tutta la sua vitalità, sia per quanto riguarda il ricambio generazionale e di genere, sia per la maggiore capacità di interagire con i nostri territori. – Ha affermato Guglielmo Ruggiero, Presidente AIGAE – I 3.500 soci di AIGAE sono una risorsa importante per promuovere e valorizzare il turismo lento attraverso la scoperta della natura e dei nostri paesaggi”.