Aeroporto di Crotone, prezzi alle stelle per Natale ma l’offerta dei voli non aumenta

“I prezzi dei voli per il Natale a Crotone continuano a salire, mentre l’offerta di voli non aumenta. Questo sta causando un forte malcontento tra la popolazione crotonese, che si trova a dover fare i conti con costi sempre più elevati per poter raggiungere le proprie famiglie e amici durante le festività. I passeggeri del volo diretto e giornaliero per Roma pian piano stanno aumentando, mentre i voli per Bergamo e Bologna viaggiano sempre pieni”. Lo dichiara in una nota il direttivo del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

“Il volo per Treviso, che collegava Crotone con il nord-est della penisola, è stato invece cessato il 28 ottobre scorso. Questo ha lasciato i crotonesi senza un collegamento diretto con alcune delle principali città italiane presenti in quell’area. Ad oltre un mese dall’istituzione del volo Crotone-Roma ancora non è stata predisposta alcuna navetta per collegare la città pitagorica all’aeroporto. A questo si aggiunge la chiusura del bar dell’aeroporto, che è un servizio essenziale, soprattutto in caso di imprevisti o ritardi”.

“In attesa dei nuovi voli promessi dall’assessore regionale, Emma Staine, i crotonesi non sanno cosa fare. A un mese dal Natale, devono decidere se rinunciare a scendere per le festività o attendere l’istituzione di nuovi collegamenti, a prezzi decisamente più abbordabili, anche in vista dell’importante evento RAI che si terrà a Crotone per il capodanno”.

“I crotonesi chiedono semplicemente di potersi liberamente spostare, sia per raggiungere le proprie famiglie e amici durante le festività, sia per motivi di lavoro o studio. La Regione Calabria deve intervenire al più presto per risolvere questi problemi e garantire un servizio di trasporto aereo adeguato alle esigenze dei cittadini”, conclude la nota.