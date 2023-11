“E adesso parlo io! I volti nascosti della violenza”: l’evento targato Studio Yoga Lab in difesa delle donne

StrettoWeb

Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Associazione di Promozione Sociale Studio Yoga Lab promuove l’evento “E adesso parlo io! I volti nascosti della violenza” per sensibilizzare la comunità sulle diverse forme di violenza ed educare alla cultura del rispetto dell’individualità di ognuno. L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila (CS) presso il Salone di rappresentanza alle ore 17.30.

Il convegno è organizzato da Studio Yoga Lab con il patrocinio del Comune di Spezzano della Sila e con la collaborazione dell’Associazione “Amici Fraterni”. Durante l’incontro interverranno: la Prof.ssa Manuela Stranges, Docente di Demografia Unical e Vicedirettore Centro di Women’s Studies Milly Villa Unical; la Dott.ssa Angela Funaro, Psicoterapeuta Supervisore EMDR e Presidente dell’Associazione Centro Trauma Ippocampo.

E ancora, la Dott.ssa Maria Lina Lettieri, Mediatrice Familiare e Assessora per le Pari Opportunità; la Dott.ssa Ilaria Lopez, Assistente Sociale; la Dott.ssa Nunzia Mele, Pediatra di famiglia; la Dott.ssa Silvia Puntillo, Ostetrica Libera Professionista. Coordinatrice del

convegno sarà la Dott.ssa Biagia Cannata, Responsabile Punto Viola dello Studio Yoga Lab.

Studio Yoga Lab fin dalla sua fondazione ha avviato, attraverso diverse attività culturali, un percorso di risveglio della coscienza (consapevolezza) del femminile, infatti ha subito accolto il progetto dell’Associazione DONNEXSTRADA e da ottobre 2023 è diventato un Punto Viola.