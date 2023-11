Addio al sindacalista Silvio Sammarco: il cordoglio di Cisl Cosenza

StrettoWeb

“La CISL provinciale esprime vicinanza alla famiglia dell’amico Silvio Sammarco, prematuramente scomparso. Ha lasciato questa vita un uomo perbene e un sindacalista appassionato, che si è speso per la dignità della persona e del lavoro. Una lunga militanza all’interno della Federazione del Pubblico Impiego, nella quale ha rivestito a lungo incarichi di segreteria territoriale, con grande competenza e passione, fino a fare il suo ingresso in un coordinamento nazionale. Un impegno che è continuato sempre, anche da iscritto alla Federazione Nazionale Pensionati, in particolar modo nella rappresentanza dei bisogni dei lavoratori dei suoi amati “beni culturali”. Sempre presente, anche nelle scorse settimane, alle iniziative della CISL, con il suo garbo, la sua ironia e la sua intelligenza. La CISL esprime un sentito cordoglio”.