Abolire il numero chiuso a Medicina: da Reggio Calabria la proposta di un DL con lettera a Salvini

Il Professore Veronese Simone, Coordinatore RSU UIL Scuola della Provincia di Reggio Calabria nonché Presidente dell’Associazione “Life”, ha scritto e inviato una lettera a Matteo Salvini proponendo un Disegno di Legge per l’eliminazione del numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, “per riaccendere e stimolare una discussione seria cercando di cancellare questo dramma che colpisce migliaia di studenti ogni anno, modificando la legge 2 agosto 1999, n. 264 con la previsione dell’entrata libera alla facoltà di medicina e regolando e semplificando anche l’accesso alle altre professioni sanitarie attraverso la creazione di un sistema di vasi comunicanti che consenta non l’esclusione, ma un adeguato inserimento in base alle capacità e ai sogni dei nostri ragazzi”, si legge nella missiva.

Cosa prevedono le modifiche alla Legge 264/99

“Le modifiche alla Legge 264/99 con decreto ministeriale attuativo prevedono:

Consentire l’iscrizione al primo anno del corso di medicina a tutti gli studenti che ne facciano domanda, la distribuzione degli stessi nelle varie università italiane verrà fatta attraverso una graduatoria nazionale in base al voto della maturità; a pari punteggio avranno precedenza, il candidato più giovane e coloro che hanno deciso di studiare nella propria Provincia e Regione. Il numero dei posti per università sarà proporzionale al numero degli iscritti dell’anno precedente della stessa consentendo a tutti i candidati l’iscrizione; Gli studenti del primo anno di Medicina hanno l’accesso ai successivi anni del corso solo se hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 1200 punti. Risultato del prodotto dei CFU minimi da ottenere, 40 su 60 CFU, e la media massima 30/30 degli esami sostenuti al primo anno. (esempio di accesso: 40 cfu x 30 di m/e =1200 punti; 50 cfu x 25 di m/e =1250 punti o 60 cfu x 20 di m/e =1200 punti); Gli studenti del primo anno di medicina che non hanno raggiunto il punteggio minimo per l’iscrizione al secondo anno, possono nuovamente accedere al percorso di studi previo superamento di un colloquio con apposite commissioni regionali nominate dal Ministro dell’Università in accordo con il Rettore dell’Ateneo di appartenenza. La prova tratterà solo materie inerenti al corso di studio di medicina: chimica, biologia, anatomia e fisiologia umana; Possono accedere liberamente ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, in Farmacia e in Veterinaria gli studenti del primo anno di medicina che pur non avendo raggiunto il punteggio minimo di 1200 che non consente l’accesso agli anni successivi, abbiano raggiunto almeno un punteggio pari o superiore a 800 punti, risultato del prodotto dei CFU minimi da avere, almeno 30 CFU su 60 CFU, e la media minima di 20/30 degli esami sostenuti al primo anno; I laureati in corsi di laurea specialistica delle Professioni sanitarie, in Farmacia e in Odontoiatria possono accedere direttamente al secondo anno di medicina e chirurgia, riconoscendo così le loro competenze e le loro esperienze pregresse, consentendogli di accedere più facilmente all’istruzione medica; I laureati in medicina e chirurgia accedono direttamente al secondo anno del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria”.

Il Disegno di Legge

Di seguito il testo integrale.

È abrogato l’art. 1, comma 1, lett. a e c della legge 2 agosto 1999, n. 264 il quale è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Sono liberi gli accessi per le seguenti facoltà:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della L. 15maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del D.Lgs.8 agosto 1991, n. 257.

Art. 2.

All’art. 2 è inserito il seguente terzo comma:

3. È consentita l’iscrizione al primo anno del corso di medicina a tutti gli studenti che ne facciano domanda, previa formazione di una graduatoria nazionale che verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo della presente normativa. Il numero dei posti per Università sarà proporzionale al numero degli iscritti dell’anno precedente dello stesso Ateneo e comunque tale da assicurare, in ogni caso, l’iscrizione a tutti i candidati.

Art. 3

L’art. 3 è abrogato e sostituito dal seguente articolo 3

Relativamente alle facoltà di cui all’art. 1 lett. a), è consentito l’accesso ai successivi anni del corso di laurea agli studenti che abbiano superato nel primo di corso esami universitari pari ad almeno di 40 CFU e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo della presente disposizione.

Il mancato raggiungimento dello sbarramento di cui sopra consente, in ogni caso, l’accesso alle facoltà di accesso alle scienze sanitarie, alla facoltà di veterinaria, di farmacia e di odontoiatria.

Il rientro alla originaria facoltà è consentito, in ogni caso, dopo un anno di corso nelle altre facoltà alternative di cui al comma 2 del presente articolo, previo superamento di un colloquio con apposite commissioni regionali nominate dal Ministro dell’Università e della Ricerca in accordo con il Rettore dell’Ateneo di appartenenza, e secondo le disposizioni del decreto ministeriale attuativo, che preveda la conoscenza delle seguenti materie: chimica, biologia, anatomia e fisiologia umana. I laureati in medicina e chirurgia possono accedere direttamente al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 4

È abrogato l’art. 4