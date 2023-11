A Reggio Calabria la presentazione del saggio su Artemisia Sanchez

StrettoWeb

Da un carteggio archivistico si materializza l’opera letteraria “Artemisia Sanchez. Tragedia di amori e potere nel Settecento calabrese”. Un fatto registrato dalle cronache dell’epoca che lo studioso Santo Gioffré, storico e romanziere per passione, ha ritrovato mentre si documentava sul terremoto del 1783 che aveva sconvolto quel territorio. Santo Gioffré rievoca un dramma ma con tutta la carica negativa di godimento del potere e le sue liete parentesi. La storia d’amore di Don Angelo e di Artemisia ci appartiene, ma con le riserve di una vittoria di classe su quel Settecento ancora in catene. Sul racconto sovrasta il destino.

L’intreccio inarrestabile ­ con l’Angelo Nero che spinge personaggi ed azioni sino al sacrilegio e al ricatto del forte, e l’Angelo Bianco che tutto resuscita nel riscatto dell’amore assoluto ­ diventa una unità tra il Bene e il Male coesistenti nella natura. Sino al risveglio. Taluni momenti e paesaggi notturni come la corsa di un prete-nobile ridotto all’osso umano dalla passione ­ don Angelo alla ricerca del letto di Artemisia ­ sono pagine forti nella naturalità della letteratura calabrese. Però qui si vuole sottolineare al lettore la qualità dello scrittore che condanna il sopruso sociale, ma insieme apre la strada alla redenzione civica. La capacità dello scrittore si allarga, così, alla sua presenza politica nella vita quotidiana, con proiezione sul domani: quando i futuri Artemisia e Don Angelo potranno vivere i loro destini nella comprensione della libertà.

Affascinato dalla Storia e dai documenti antichi, studioso instancabile del mondo Greco e Bizantino, Santo Gioffrè ha riversato questa passione nei suoi romanzi, di genere storico, contraddistinti dalla riscoperta delle radici di una terra tanto imponente, da esserne intimamente e amorevolmente legato. Una terra, che è il cardine della sua attività letteraria e della sua ricerca: la Calabria. Ispirato ad una storia vera della Calabria di fine ‘700, da cui è stata realizzata la fiction televisiva trasmessa da Rai Uno nel 2008, il libro prende il via da un evento scatenante: l’uccisione, in un agguato, di un sacerdote di nobili origini, che però aveva idee illuministe, in un periodo di difficile transizione storica in Calabria, caratterizzato dal conflitto tra mondo feudale e nuovi fermenti ideologici. E, pagina dopo pagina, viene alla luce una verità, che incrocia amori e potere.

Sì, perché don Angelo Falsetti, questo il nome del sacerdote, ha amato una donna bellissima e affascinante, appartenente alla più potente famiglia di Seminara: è lei la vera protagonista di questo racconto che, com’è nella tradizione del romanzo storico, fonde realtà e immaginazione. Queste alcune delle cifre che saranno analizzate dal dott. Santo Gioffrè, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”. Medico e scrittore calabrese, è stato consigliere nel suo comune di origine, Seminara, e assessore alla Cultura della provincia di Reggio Calabria. Nel 2015 è commissario straordinario dell’Asp reggina. È autore, tra gli altri, di Artemisia Sanchez (Mondadori, 2008) da cui la Rai ha tratto una fiction televisiva di grande successo. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 16 novembre.