A Platì importante convegno sul tema “Comuni Insieme”

Sabato 04 Novembre si è tenuto un importante convegno sul tema “Comuni Insieme”: erano presenti i massimi vertici dell’Ass. Nazionale Uncem, presso la sala Consiliare del comune di Plati, erano altresì Presenti il Sindaco di Plati Rosario Sergi, il Presidente del Consiglio Paolo Ferrara e tanti Amministratori e Sindaci della Locride. Il tema portato avanti nei lavori introdotti dal Presidente Regionale di Uncem, Mazzei, ha dato il via ad un ricco dibattito tra gli ospiti presenti su un tema che è diventato oramai fondamentale anche per il nostro territorio che riguarda per l’appunto l’Unione dei Comuni.

Importanti sono stati i contributi forniti dagli ospiti presenti, che vi hanno partecipato, sottolineando un po’ quelle sono da sempre le problematiche che hanno i Comuni in generale in termini di servizi, ma soprattutto nel non poter essere sempre attori principali delle richieste che i nostri concittadini ci sottopongono nel quotidiano. “Ho sempre ritenuto che la Città Metropolitana deve essere un po’, come recita tra le altre cose il proprio statuto, quell’Ente sovraordinato, per l’appunto di area vasta che deve rispondere alle esigenze dei tanti comuni, dei Sindaci, degli amministratori tutti, sulla base di funzioni purtroppo mai attribuite ad oggi dalla Regione, senza farne una questione partitica ma restando nel merito delle questioni. Credo che la proposta portata avanti da Uncem e dal suo Presidente nn possa che trovare ampia convergenza da parte di tutti Noi, nella misura in cui il principio di sussidiarietà tra Comuni che mettono insieme i servizi a disposizione l’uno dell’altro non può che essere un primo importante passo per guardare con speranza al futuro”, è quanto afferma Carmelo Versace.