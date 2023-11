A Gioiosa Ionica la Sagra di San Martino – Festa del Vino

StrettoWeb

Nel caratteristico Centro Storico e segnatamente nella Via Cavour si terrà, infatti, la 19° Edizione della tradizionale “Sagra di San Martino – Festa del Vino” appuntamento 11 & 12 Novembre 2023. L’iniziativa si rende possibile grazie ad una rete che vede coinvolti l’ Associazione Borgo Antico, in collaborazione con altre Associazioni del territorio ed il Patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica ,della città metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria , Gal Terre Locridee, Copagri, Terre di Reggio Calabria Consorzio dei Vini Reggini, Ordine Degli Agronomi di Reggio Calabria, l’istituto tecnico Agrario di Caulonia.

Una sinergia che porterà ad avere il Centro Storico teatro di Stand gastronomici (dove non mancherà dell’ottimo vino nuovo), esposizione di Artigianato tipico, ballo dei giganti, tamburelli ed organetti….

Ciò consente di creare la formula “di Vino Teatro: il Teatro scende in Piazza”. Punto a favore per l’evento, un convegno a tema vitivinicolo in collaborazione con , Coopagri , Gal Terre Locridee , Terre di Reggio Calabria Consorzio vini Reggini ,I.T.A Caulonia , ordine Degli Agronomi della Provincia di Reggio Calabria.

La Sagra si svolgera sabato 11 Novembre alle ore 17.00 e vanterà gli interventi di Luca Ritorto (SINDACO DI GIOIOSA IONICA) ,Vincenzo Lentini ( Presidente Provinciale COPAGRI ) ,Andrea Tropea ( Vice-Presidente Associazione Borgo Antico ) Dott. Antonino Sgro ( Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Reggio Calabria)nDott.sa Ilaria Zannoni ( Dirigente Scolastico Istituto Zanotti Bianco Marina di Gioiosa Jonica (RC)), Dott. Vincenzo Vozzo ( Presidente Terre di Reggio Calabria Consorzio dei Vini Reggini ) , Francesco Macrì ( Presidente Regionale Coopagri e Presidente del GAL TERRE LOCRIDEE) e le Conclusioni del Prof. Rocco Zappia ( Docente Università Mediterranea di Reggio Calabria).

Una grande festa che vedrà coinvolti grandi e piccini, un evento che vedrà protagoniste ancora una volta le bellezze di Gioiosa Ionica e del suo Centro storico.

Un appuntamento quindi da non perdere, a partire dalle ore 17.00 di Sabato 11 Novembre 2023 con il Convegno a Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica e per proseguire con la gastronomia per due giornate consecutive.